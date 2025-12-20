La compleja situación de orden público en el suroccidente del país volvió a poner en tensión la relación entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quienes arrastran diferencias políticas desde hace varios meses por disputas en el Congreso de la República.

El intercambio de señalamientos se dio en medio del debate por el avance del narcotráfico y la estrategia de seguridad nacional. La mandataria departamental pidió al jefe de Estado mayor presencia en el territorio y un liderazgo directo frente a la crisis de violencia que afecta no solo al Valle del Cauca, sino también a los departamentos vecinos de Cauca y Nariño.

Asimismo, Toro recordó que ha insistido en la necesidad de una política de seguridad conjunta y ha participado en múltiples consejos de seguridad tras los recientes ataques, incluidos los registrados en Cali.

La controversia se intensificó luego de que el presidente Petro publicara un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que relacionó la persistencia del narcotráfico en la región con presuntos vínculos entre sectores del poder político local y economías ilegales.

Ante estas afirmaciones, la gobernadora rechazó lo que calificó como calumniosas y pidió al mandatario concentrarse en la gestión directa de la problemática en lugar de hacerlo a través de redes sociales. Además, negó cualquier relación con actividades ilícitas y defendió las inversiones realizadas por su administración para fortalecer la seguridad, entre ellas la dotación tecnológica y el apoyo logístico a las autoridades.

“Si usted gobernase como trina, si dedicase el tiempo que gasta en redes a venir al territorio a ponerse al frente de la situación, presidente, los atentados terroristas, el control territorial y los resultados palmarios del fracaso de la NO paz total serían evidentes para usted”.

Por otro lado, desde la Casa de Nariño, el presidente Petro respondió defendiendo su política de seguridad para el Pacífico colombiano. Señaló que la fortaleza del narcotráfico en el Valle obedece, en parte, a su ubicación estratégica y al lavado de activos que, según dijo, se infiltra en procesos de urbanización y debe ser investigado por la justicia.

Asimismo, el mandatario atribuyó los recientes hechos violentos en Cali a políticas de redistribución de la riqueza y la presencia de organizaciones criminales.

Finalmente, las diferencias entre el Petro y Toro se han profundizado desde la elección del magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo en el Congreso, proceso en el que el oficialismo esperaba contar con el respaldo del Partido de la U, colectividad cercana a Toro, apoyo que finalmente no se dio y que marcó un punto de quiebre en la relación política entre ambas partes.