Quienes están contentos con la decisión de la Corte Constitucional son el puñado de gobernadores que se opusieron al Gobierno nacional de poner en marcha la declaratoria de emergencia económica con la que se pretendía recaudar nuevos impuestos en el país, los mandatarios alegaban que asfixiaba las finanzas de los departamentos.

Lea también: Ministerio de Hacienda confirma que reducción del precio de la gasolina será de 500 pesos para febrero

Una de esas fue la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que celebró la medida del alto tribunal asegurando que el decreto del Gobierno ponía en riesgo los recursos provenientes de los productos como el cigarrillo y bebidas alcohólicas ya que, indicó Toro, esos dineros se destinan a la financiación de programas de sectores estratégicos.

Así pues, con la suspensión provisional, puntualizó la gobernadora, se garantiza la continuidad de estos programas sin que se vean interrumpidos o desfinanciados.

“Es muy importante que se haya suspendido los efectos del decreto porque, así no van a disminuir los ingresos, miren los problemas de salud que hay, si nos disminuyen los recursos el problema será mayor. Nosotros pagamos casi 700 mil millones de pesos a la ADRES para poder lograr que las personas más pobres tengan servicio de salud, eso es lo que no se dice a veces, pero en eso es que estamos invirtiendo los recursos de salud”, dijo.

Lea también: Fuerza Aérea asumirá operación de 20 vuelos para repatriar colombianos deportados desde Estados Unidos

Además, aprovechó para contestarle al presidente Gustavo Petro que criticó la decisión de la Corte Constitucional afirmando que la suspensión solo favorece a los “megarricos” de Colombia pues no se les cobrará los nuevos impuestos. La gobernadora del Valle dijo que quien realmente se ven afectados son los más desfavorecidos.

“Los que están llorando son los pobres pacientes que no tienen medicamentos, los servicios de salud se los niegan, las EPS no pagan a tiempo las clínicas y hospitales, esos son los que están llorando. Los “megarricos” no viven aquí, ellos viven en otros países y además no toman aguardiente. El aguardiente que se toma aquí, se lo toma la gente que realmente aporta para que nosotros podamos sostener la salud”, acotó.

“Los más ricos de Colombia, que aquí nunca vienen (a La Guajira), no quisieron dar ni un centavo para equilibrar las finanzas públicas de Colombia”, fue los que dijo Petro el pasado 30 de enero en un evento en La Guajira.

Lea también: Juez admite tutela contra el presidente Petro por declaraciones sobre Jesucristo

De momento, el acto administrativo no seguirá vigente hasta que haya una decisión de fondo.