Desde el departamento de Nariño, el presidente Gustavo Petro volvió a confrontar públicamente a la rama judicial tras la decisión de enviar a detención preventiva al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el marco de la investigación por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En esta ocasión, el mandatario dirigió sus críticas contra la magistrada Aura Rosero, una de las funcionarias que firmó la orden judicial.

A través de varios mensajes en la red social X, Petro cuestionó la determinación judicial y la contrastó con decisiones previas de la togada, entre ellas la orden de libertad concedida al expresidente Álvaro Uribe cuando fue detenido tras una condena en primera instancia.

“La magistrada Aura Rosero puso en libertad a Uribe. No calificaré su decisión, pero sentí burlada a la juez de primera instancia. Ahora lleva a la cárcel al doctor en economía y profesor de profesión Ricardo Bonilla”, escribió el jefe de Estado.

“Jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia. Jamás hizo un cupo indicativo a congresistas”, agregó.

El mandatario también salió en defensa de la gestión de Bonilla durante su paso por el Ministerio de Hacienda, al señalar que las reuniones sostenidas con congresistas hacían parte de las funciones propias del cargo para la discusión y aprobación del presupuesto general de la Nación.

“El exministro solo se reunió con los ponentes de la ley del presupuesto y con la comisión interparlamentaria de crédito, que es lo que corresponde hacer”, explicpó.

Por último, eel presidente defendió su actuación frente al entramado de corrupción que rodea a la UNGRD y aseguró que tomó decisiones oportunas para frenar posibles irregularidades.

“Yo personalmente suspendí cualquier financiación de los proyectos solicitados por los congresistas de la comisión interparlamentaria y pedí de inmediato la renuncia de Olmedo”, concluyó.