El que es caballero repite y mejora, de esto dan fe los integrantes de la Selección de Béisbol de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Las Piedras del municipio de Toluviejo, en Sucre, al ganar medalla de plata en los Juegos Nacionales Intercolegiados.

En el 2024 esta misma selección ganó medalla de bronce, lo que indica que el rendimiento deportivo de los estudiantes de la zona rural ha ido mejorando, y se llenan de orgullo porque su representación ha sido en nombre del departamento de Sucre y además porque proceden de la zona de los Montes de María, históricamente azotada por diversas formas de violencia.

Los Juegos Nacionales Intercolegiados se desarrollan en la ciudad de Cali.

