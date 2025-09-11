Una mujer identificada como Angie Polo, fue asesinada con un arma blanca por presuntamente su compañero sentimental, el pasado miércoles 10 de septiembre, en zona rural de Ciénaga de Oro, Córdoba.

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz explicó: “El lamentable hecho se registró en la vereda El Siglo, donde el victimario llega hasta su lugar de residencia y, al parecer, en un hecho de celos, con un arma blanca le causa diferentes lesiones a esta joven que pierde la vida en el lugar”.

Señaló que después de haber lastimado a su pareja, el hombre ingirió veneno y se hizo cortada en el cuerpo para causarse la muerte, sin embargo, la comunidad llamó a la policía y lo trasladaron a un centro médico, en donde se recupera.

Asimismo, las autoridades reseñaron que en lo que va de este 2025, más de cinco mujeres han sido asesinadas en el departamento de Córdoba. Lo que hizo un llamado a denunciar oportunamente los casos de violencia doméstica.