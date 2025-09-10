Soldados del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea N.° 1, orgánicos de la Décima Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, lograron en las últimas horas la incautación de aproximadamente 619 kilos de clorhidrato de cocaína en zona rural del municipio de Uribia, La Guajira.

Leer más: Joven que conducía una motocicleta eléctrica tiene muerte cerebral tras choque: el conductor estaría ebrio

Este cargamento pertenecía a la subestructura José More Peñate del Grupo Armado Organizado-GAO- Clan del Golfo.

Con la información de inteligencia militar se obtuvo la ubicación de un vehículo tipo camioneta, proveniente del municipio de Barrancas, La Guajira, que transportaba el alcaloide con destino a puertos clandestinos en la Alta Guajira, desde donde sería enviado al mercado internacional.

El cargamento incautado tendría un valor superior a los 22.000 millones de pesos, representando un golpe contundente a las finanzas ilícitas del Clan del Golfo.

Ver también: Familia encontró a un hombre de 40 años viviendo debajo de su casa: tenía cama, televisores y ventilación

Estos recursos criminales son empleados por dicha organización para sostener su estructura, financiar actividades delictivas y atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.

En el desarrollo de la operación también fue capturado el conductor del vehículo en el que se transportaba el estupefaciente. Tanto el material como el capturado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para su respectiva judicialización.

Le sugerimos: Brayan Campo, condenado por feminicidio de Sofía Delgado, habría confesado otros asesinatos de niñas en Valle y Cauca