Un nuevo atentado sicarial en el que resultó muerto un hombre, mantiene en alerta a las autoridades del departamento de La Guajira.

La acción criminal se registró en la noche de este martes, en un establecimiento comercial ubicado sobre la calle 17 con carrera 11, del barrio Primero de Julio, en el municipio de Fonseca.

Según la información preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el estadero El Imperio, donde se encontraba Jesús Manuel Daza Robles, en compañía de amigos y familiares, viendo el partido entre las selecciones de Venezuela y Colombia.

Se conoció que el que hacía las veces de parrillero, descendió del vehículo, ingresó al local, se acercó hasta la mesa de la víctima y sin mediar palabra le disparó en repetidas oportunidades a la altura del tórax, salió y huyó junto a su cómplice.

Por su parte, Daza Robles, tras el ataque quedó malherido en el piso, por lo que fue auxiliado por los presentes y trasladado hasta la sala de urgencias del hospital San Agustín, donde los galenos en turno informaron que había ingresado sin signos vitales y oficializaron su muerte.

Funcionarios de la Policía Judicial se encargaron de los actos urgentes e iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles del crimen y la captura de los responsables.