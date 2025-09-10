En el marco del Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad la Gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Tránsito y Movilidad logró avances significativos en materia de seguridad vial y regulación del transporte.

Uno de esos logros se relaciona con la escogencia del territorio para desarrollar una prueba piloto digital con el Simit, esto significa que Córdoba implementará acuerdos de pago de multas de tránsito en línea, lo que se traduce en agilidad de los servicios, facilita la normalización de las obligaciones de los infractores y optimiza los procesos de movilidad en el territorio.

El secretario de Tránsito y Movilidad de Córdoba, Reinaldo Martínez Torres, que asistió al Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito, destacó este logro indicando que en adelante “la persona que hoy tenga multa con la Secretaría de Tránsito y Movilidad del Departamento no tendrá que acercarse de manera personal para realizar estos acuerdos de pago, sino que lo podrá realizar de manera ágil a través de la plataforma del SIMIT”.

Regulación de transporte fluvial

Otro logro es el compromiso de la Superintendencia de Transporte de realizar una mesa de trabajo orientada a la regulación del transporte fluvial en la ciénaga de Ayapel, escenario donde se han registrado lamentables siniestros. Esta acción busca brindar mayor seguridad a los habitantes y fortalecer la movilidad en la región.

“La gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Tránsito y Movilidad, sigue articulando esos acercamientos con entidades nacionales a fin de mejorar todo el tema de seguridad vial y movilidad en el departamento de Córdoba”, puntualizó el funcionario.