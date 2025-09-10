En desarrollo del análisis de las cifras de las diferentes actividades delictivas en Córdoba que se efectuó en el marco de la cuarta sesión del Comité Técnico Interinstitucional del Observatorio del Delito del departamento, quedó evidenciada la notable disminución en la comisión de los delitos de mayor impacto en este territorio.

Lea más: Arrancó el proceso para elegir el rector de Unicórdoba 2025-2031

El homicidio registra la tasa más baja, con una reducción del 46%, frente al año 2024, lo que ubica a Córdoba como el departamento con mayor disminución de este delito en todo el territorio nacional.

“Una reducción muy importante que no se veía desde hace más de dos décadas”, expresó el secretario de Interior y Participación Ciudadana, Gabriel Méndez Pineda.

Ver más: La Nueva EPS asume compromisos de mejorar la prestación de servicios en Córdoba

La extorsión, un delito que invade al país, también registra una reducción del 20%, con 55 casos en 2024 y 44 en el 2025; mientras que el hurto a personas tiene una reducción del 11%, con 1.518 casos en 2024 y 1.349 casos en 2025; hurto a residencias con una reducción del 25%, con 297 casos en 2024 y 223 casos en 2025; hurto a comercio con una reducción del 15%, con 377 casos en 2024 y 321 en 2025; hurto a motocicletas con una reducción del 12%, con 316 casos en 2024 y 279 en 2025.

Sobre las lesiones en accidentes de tránsito hay una reducción del 1% con 766 casos en 2024 y 759 en 2025 y el abigeato tiene una reducción del 45% con 40 casos en 2024 y 22 en 2025.

Lea también: Más de 600 adultos y personas mayores de Córdoba aprendieron a leer y escribir

Sin embargo, la Policía tiene desafíos en seguridad ciudadana en Córdoba en los temas de hurto a automotores, lesiones comunes, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, que se han aumentado este año.

Sobre este último aspecto la gobernación de Córdoba informó que en articulación con otras entidades, reforzarán e intensificarán las estrategias para prevenirlos y combatirlos y así garantizar la seguridad y el bienestar de todos los cordobeses.