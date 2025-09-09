Con el firme propósito de transformar a través de la educación, el gobierno departamental de Córdoba, en articulación con el Ministerio de Educación y la Unad, avanza en la implementación del Ciclo Lectivo Especial Integrado CLEI 1.

Le puede interesar: La Policía desarmó a dos hombres en El Roble, Sucre

Este, que se conoce también como un programa de alfabetización, ya arroja sus primeros resultados, pues más de 600 adultos y personas mayores aprendieron a leer y escribir.

Gobernación de Córdoba

Los beneficiados, que reciben educación de los grados 1°, 2° y 3° de la educación básica primaria, también desarrollan competencias en lectura, escritura y matemáticas, educación financiera y otras áreas como cultivar o aprender manualidades. Son de los municipios de Tierralta, San José de Uré, Puerto Escondido, Valencia, Ayapel, Tuchín, San Andrés de Sotavento, San Antero y Cotorra.

Vea aquí: Ataque con arma de fuego dejó un muerto y un herido en San Alberto

Este proceso hace parte del compromiso de la administración del gobernador Erasmo Zuleta Bechara de avanzar en la reducción del analfabetismo en Córdoba. El censo DANE 2018 indica que Córdoba presenta una tasa de analfabetismo del 18,2%, equivalente a 65.159 personas jóvenes (15 años en adelante), adultos y adultos mayores.