De cara al elevado número de quejas que los usuarios de la Nueva EPS realizan por la prestación de los servicios de salud en el departamento de Córdoba, la gobernación promovió una mesa de trabaja en la que surgieron compromisos de mejora por parte de esta entidad que está intervenida.

Liseth Camargo, gerente zonal de Nueva EPS, llegó a acuerdos de pago con otras entidades en aras de evitar la suspensión de servicios a los usuarios, en especial en los hospitales regionales de Montería, Cereté y Sahagún.

Los gerentes, Guillermo Hoyos del Hospital San Jerónimo de Montería, Marino Brun del San Juan de Dios de Sahagún y Miguel González del San Diego de Cereté, expresaron su voluntad de mantener los servicios si mejora el flujo de recursos.

Al tiempo que las directivas de la Nueva EPS se comprometieron a realizar la postulación de pago para los hospitales departamentales, para que a más tardar el martes 15 de septiembre, se hagan los giros.

“Si no se postula a los hospitales el viernes 12 de septiembre, los hospitales suspenderán los servicios que hasta el momento se están prestando con normalidad”, señaló el secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba, Javier Olea Blanquicet.

El segundo compromiso es que la Nueva EPS gestionará una reunión entre la nueva interventora de la entidad y los gerentes de las ESE de la red hospitalaria departamento.