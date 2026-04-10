Con el propósito de fortalecer la atención en salud en el pueblo indígena Zenú asentado especialmente en el departamento de Córdoba, el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento le entregó una ambulancia nueva a la IPS Manexka, que tiene sede en el municipio de Tuchín.

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Martín Moreno Argüello, cacique Mayor Regional del Pueblo Zenú para los departamentos de Sucre y Córdoba, fue el encargado de realizar la entrega de la ambulancia en un acto público que se efectuó en la sede de la IPS y que contó con la presencia de las autoridades civiles y tradicionales de este territorio.

Cortesía Mario Ubarnes

De acuerdo con el Cacique, el vehículo tipo ambulancia terrestre asistencial básica, dotada y equipada marca Toyota modelo 2026, tuvo un costo de 305 millones de pesos, recursos que corresponden a la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones (AESGPRI).

“Esta ambulancia está orientada a garantizar el acceso oportuno y digno a los servicios de salud para las comunidades indígenas del territorio. Permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, así como fortalecer los procesos de referencia y contrareferencia en salud”, sostuvo el cacique Martín Moreno.

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A su vez le dio las gracias a las autoridades indígenas del municipio de Tuchín porque fueron las que priorizaron la adquisición del vehículo para fortalecer el sistema de salud propio en el territorio.

El Cacique Mayor anunció la adquisición de otra ambulancia para beneficio de comunidades indígenas de varios municipios que hacen parte de la etnia y que también se están viendo beneficiadas con el mejoramiento de las vías terciarias.