El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, inspeccionó en el municipio de Sahagún el avance de las obras de infraestructura en movilidad y salud.

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En el mejoramiento de la movilidad contempla la construcción de 3.198 km de pavimento, en concreto rígido, en los barrios Playa Rica, Centro, San Roque, El Prado y La Cruz, sector conocido como Calle Larga. Este proyecto que impactará directamente en 53.725 personas registra un avance del 20% y facilitará el acceso a zonas comerciales, mejorará la conectividad, permitirá la valorización de predios y favorecerá la afluencia de visitantes.

Además, próximamente iniciará la construcción de 1.400 metros lineales de pavimento entre los barrios Renacer, 16 de Junio, El Corocito, Nueva Granada, San Juan, Ranchería y Tulio Juvenal.

Serán intervenidos más de 20 tramos viales de 7 barrios y otros en el corregimiento Ranchería para que la gente de Sahagún viva mejor en sus casas.

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Esta intervención, que beneficia a 117.837 habitante, contempla también la ejecución de obras complementarias de drenaje superficial, andenes, sardineles, señalización horizontal y vertical, complementarias de drenaje superficial, así como gestión ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Salud

Adicional a ello el mandatario de los cordobeses inspeccionó la obra de adecuación que adelantó en la E.S.E. Hospital San Juan y, a su vez, anunció nuevas inversiones para dotar con mobiliarios óptimos para prestar el servicio a los pacientes.

“El hospital ya tiene otra cara. Estamos viendo cómo avanzan todas las adecuaciones para que esté más agradable. Venimos a anunciar que ya tenemos los recursos para cambiar todas estas camillas viejas para que atendamos mejor a los enfermos del municipio”, puntualizó.

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