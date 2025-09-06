Las lluvias que cayeron entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado 7 de septiembre en buena parte del territorio cordobés y que a su vez estuvieron acompañadas de una intensa tormenta eléctrica causaron una tragedia en el corregimiento Nueva Estación, jurisdicción del municipio de Buenavista.

Uno de los tantos rayos alcanzó a dos mujeres, una de ellas en estado de embarazo, y le causó la muerte, al igual que a una menor de edad, también hija de esta, que habitaban un sector de invasión cercano al colegio de esta población. Además dejó a un hombre y una menor de edad lesionados.

Las víctimas, madre e hija, eran nativas del municipio de Ayapel.

Vecinos de la zona relataron que escucharon un estallido y luego gritos y salieron a ver qué ocurría y fue allí cuando se encontraron con la tragedia que no solo los tiene sumergidos en el dolor sino también atemorizados debido a que según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en Córdoba en los últimos meses se ha registrado un aumento en las tormentas eléctricas.