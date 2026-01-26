Un rayo cayó a pocos metros de una multitud que participaba en una movilización política el pasado domingo 25 de enero en Brasilia.

El incidente dejó al menos 30 personas heridas y obligó a las autoridades a desplegar un amplio operativo de emergencia.

La concentración se realizaba en apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de prisión por su participación en un intento de ruptura institucional tras las elecciones de 2022.

Miles de simpatizantes se reunieron en una zona cercana a la plaza de Cruzeiro, a pesar de las intensas lluvias que afectaban a la capital brasileña. Muchos asistieron con impermeables, paraguas y camisetas de la selección nacional.

De acuerdo con el cuerpo de bomberos, el rayo cayó de forma repentina durante la manifestación, generando confusión y temor entre los asistentes. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo varias personas fueron auxiliadas por otros manifestantes tras el impacto.

Redes sociales Rayo cayó durante una protesta en Brasil

Las autoridades informaron que 72 personas recibieron atención médica en el lugar. De ellas, 30 fueron trasladadas a centros hospitalarios cercanos, mientras que al menos ocho presentaban condiciones delicadas.

Equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para estabilizar a los afectados y garantizar la seguridad en el sector.