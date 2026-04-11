Con un enfoque integral que combina la gestión del riesgo y la transformación del espacio público, la gobernación de Córdoba intensifica sus acciones en la margen izquierda de la ciudad de Montería.

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En las últimas horas el gobernador Erasmo Zuleta Bechara estuvo en la zona socializando las intervenciones con la comunidad y verificando de primera mano la ejecución de las obras del corredor verde que se está construyendo.

Estas acciones buscan mitigar las inundaciones en esa zona de la ciudad y dar respuesta a las afectaciones causadas por los recientes frentes fríos.

La administración departamental, con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la alcaldía de Montería instalaron una motobomba de gran caudal en el barrio Vallejo para evacuar las aguas estancadas y optimizar el drenaje de los canales pluviales del sector.

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El gobernador Zuleta Bechara verificó el funcionamiento del equipo, el cual permitirá reducir considerablemente el riesgo de inundaciones ante los pronósticos climáticos de los próximos meses.

“Articulamos esfuerzos con Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la alcaldía de Montería, para aliviar las afectaciones a causa de las inundaciones y prepararnos para las lluvias”, afirmó el mandatario.