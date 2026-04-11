Cuando leía el periódico, un amigo me preguntó: “¿Salió el muerto que mataron?”. ¿Se puede decir así? Pacho Jota, B/quilla

La frase no es correcta porque es un pleonasmo, ya que se emplean dos palabras que redundan: ‘muerto’ y ‘mataron’, algo tan innecesario que si se suprime una de las dos el sentido de la frase permanece igual.

Con mucha frecuencia, los pleonasmos se consideran barbarismos (‘hielo frío’, ‘hecho real’), pero este no es el caso de su consulta, pues es evidente que la pregunta que le hicieron tenía un carácter risueño.

Origen de la frase “me corchaste”. Juliana De la Hoz Iglesias, B/quilla

Si se le pregunta a alguien algo importante y no conoce la respuesta correcta, es probable que diga: “Me corchaste”. Es este un colombianismo que se remonta a la época en la que no había sellos metálicos, y las botellas se tapaban con corchos.

Transcribo lo que al respecto dice el Lexicón de colombianismos, aunque me luce forzado: “La expresión tal vez provenga de que quien ha quedado avergonzado, humillado o turbado por no saber la respuesta se siente como comprimido en una botella tapada con un corcho”.

Estoy releyendo todo García Márquez. En La hojarasca hallé esto: “Miró hacia arriba, hacia donde la golondrina seguía trazando círculos, y todavía sin mirarme dijo: ‘¿Qué es lo que me decías ahora rato de las golondrinas?’ ”. ¿Está bien ‘ahora rato’? Denver Fernández, Santa Marta

‘Ahora rato, ahora días, ahora tiempos…’ son giros coloquiales y familiares usados en América, aunque cada vez menos, y con la equivalencia de ‘hace un momento, hace unos días, hace algún tiempo…’. Además del de La hojarasca, otro ejemplo literario es el del poeta contemporáneo antioqueño Alberto Bernal, quien comienza así su poema El yarumo blanco: “Ahora años, por estas trochas de revuelto/ barro…”, es decir, “Hace varios años, por estas trochas…”.

El giro, cuya naturaleza u origen no es fácil explicar, era muy usado por los abuelos, y el poeta paisa lo empleó en honor al suyo, según informó.

Y si bien aparecen esos dos usos en la literatura colombiana, el de García Márquez y el de Bernal, estoy casi seguro de que también está presente en Tomás Carrasquilla, lo que probaría que no es invento garciamarquiano, sino que su empleo es de vieja data en el campo literario.

Esto implica que no es incorrecto utilizarlo porque hay antecedentes en la literatura. Con seguridad, García Márquez, que en el manejo de la forma literaria no cometía deslices, cuando escribió La hojarasca recurrió a la locución porque esta era de uso extendido en esos tiempos.

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