En respuesta a una situación reciente relacionada con la convivencia escolar en el municipio, el Comité Territorial de Convivencia de Montería sesionó con el propósito de articular acciones inmediatas que garanticen la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

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Durante la jornada fue presentado un informe detallado sobre los hechos conocidos (agresiones a un menor en un colegio y grabadas en video) y las medidas adoptadas por la institución educativa involucrada. Además el espacio permitió un análisis riguroso por parte de las entidades participantes que expusieron observaciones y plantearon acciones concretas para atender la situación de manera articulada.

Medidas

Y como resultado el Comité definió una hoja de ruta enfocada en la protección de derechos y el fortalecimiento institucional, que incluye la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para garantizar el debido proceso y la atención integral del caso; el inicio de una indagación preliminar por parte de la Secretaría de Educación, con el fin de establecer la posible ocurrencia de faltas administrativas frente a denuncias difundidas en redes sociales; convocar a los padres de familia de los menores para escucharlos, y la activación de acciones desde las competencias de cada entidad para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.

Igualmente acordaron fortalecer el acompañamiento psicosocial a las instituciones educativas y priorizar los temas de convivencia escolar en la agenda pública municipal, incluyendo la revisión y ajuste de los manuales de convivencia como herramienta clave para la prevención de situaciones que afecten el bienestar de la comunidad educativa.

Llamado

Finalmente los miembros del Comité Territorial de Convivencia de Montería hicieron un llamado respetuoso, pero enfático a la ciudadanía, medios de comunicación y usuarios de redes sociales para que se abstengan de difundir contenidos audiovisuales que expongan la identidad de niños, niñas y adolescentes sin la debida autorización.

Por su parte el secretario de Educación de Montería, Marino Gómez Argumedo, reiteró el compromiso de la administración municipal con la protección de la niñez. “Actuamos con responsabilidad, articulación institucional y absoluto respeto por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. No vamos a permitir que ninguna situación vulnere su integridad ni su dignidad. Aquí lo más importante es protegerlos y garantizar entornos seguros para su desarrollo”.