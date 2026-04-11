En medio de los recientes cambios que viene impulsando su gobierno en el sistema de salud, el presidente Gustavo Petro nombró oficialmente este viernes al médico y exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes del país.

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A partir de ahora, Ospina será el responsable directo de la administración de la entidad durante el periodo de intervención, con la tarea de revisar su funcionamiento y garantizar la continuidad en la atención de millones de afiliados.

La decisión se toma en un contexto de alta tensión y ajustes dentro del sistema de salud, marcado por el debate sobre el modelo de aseguramiento, la situación financiera de las EPS y las quejas ciudadanas por barreras de acceso a servicios, demoras en citas y problemas en la entrega de medicamentos.

Quién es Jorge Iván Ospina

Jorge Iván Ospina es médico y ha ocupado cargos de alto nivel en la administración pública, entre ellos la Alcaldía de Cali en dos períodos y una curul en el Congreso. Su carrera lo ha mantenido vinculado a debates sobre políticas públicas, especialmente en temas urbanos y de salud.

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Esa trayectoria lo ubica ahora al frente de una entidad que presta servicios a millones de usuarios, lo que supone un reto tanto en términos de gestión como de coordinación institucional.

Retos inmediatos para el nuevo interventor de la Nueva EPS

El nuevo interventor deberá enfrentar de inmediato problemas relacionados con flujo de recursos, pagos a prestadores y capacidad de respuesta frente a la demanda de servicios en diferentes niveles de complejidad. También tendrá que fortalecer los canales de contacto con los usuarios, en un contexto en el que las reclamaciones y tutelas en salud siguen siendo frecuentes.

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Otro reto importante será coordinar su gestión con las políticas del Ministerio de Salud y con las autoridades territoriales, en medio de una reforma del sistema que todavía genera debate. La intervención servirá, además, como escenario para medir la capacidad del Gobierno de influir en la operación de las EPS y de mostrar resultados concretos en términos de acceso y calidad de la atención.