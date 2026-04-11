Eliges lo que te atrae y respaldas tus preferencias cada vez que ejerces la libertad. Ser es mucho más que existir. Eres eso que sueñas si lo haces realidad. El secreto más fuerte de la verdad es la creencia. Créelo y serás. Propóntelo, trabaja en ello, resiste, supérate y lo lograrás. La justicia es la consecuencia espiritual de la voluntad inalterable. Nada te puede detener si resuelves ir hasta el final. Nadie podrá convencerte de lo contrario.

Para superar la resistencia, la adversidad, el riesgo, la incertidumbre y la situación, necesitas seguridad. Esa es la plenitud del ánimo y la motivación. Asegúrate de estar en lo correcto y hacer más de lo necesario. Vivir implica escoger.

Tomar decisiones es adoptar los criterios y delimitar el perímetro de nuestras relaciones. Tendrás lo que deseas en el instante en que eleves la existencia al ámbito de la conciencia.

Tu equipo es el lugar donde aparece el entusiasmo o la frustración. Quienes te rodean son mucho más que compañeros, aliados, socios, pasantes o miembros de tu entorno. Proyectan el nivel de tus relaciones, la calidad de vida, el talento que tienes y las cualidades que compartes. Pertenecer es la tendencia de la identidad. Como te sientes, te tratan y como te tratan, vives.

Por mucho que queramos ignorarlo en algún momento será evidente y notorio. La apariencia es superficial para quien no conoce la profundidad. El equilibrio emocional tiene cuatro ángulos esenciales:

1. El orden: moldea la conducta. 2. El valor: potencia la personalidad. 3. La elección: es la prueba de la vocación. 4. La satisfacción: estimula la pasión. ¿Eres fan? ¿Tienes referentes? ¿Qué personajes te inspiran? ¿Sigues la imagen o el legado?

El principio es el origen de la verdad. Aquellas normas universales que definen, orientan, señalan, determinan e instruyen los valores y los protocolos aceptados por las sociedades, son la escala natural de la razón. El producto mejor elaborado de la sabiduría popular legitimado por la costumbre. Los buenos principios mejoran las interacciones, potenciando la capacidad del afecto. Son el sustento de la ética personal asociada a la moral de la comunidad.

‘Princimátum’ es interacción, movimiento, propósito, causa e inspiración de las elecciones, decisiones y preferencias, sustentadas en los criterios o las normas asociadas a los valores orientadores de la vida. La fuente natural de la moral. La gesta evolutiva de la Inteligencia Valorativa. El lenguaje rítmico de tus emociones. El sello exclusivo de tu marca personal.

Empecemos por los principios, si queremos encontrar el camino y ver el mejor final.

@JulioCesarHT