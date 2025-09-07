El departamento de Policía Córdoba le rindió un homenaje póstumo al patrullero Juan David Pérez Bechara que fue asesinado a balazos el miércoles 3 de septiembre en Saravena, Arauca.

El cuerpo del joven patrullero arribó, vía aérea, la tarde de este sábado 6 de septiembre a la ciudad de Montería, donde sus jefes y compañeros de la institución lo recibieron con honores.

El emotivo acto, al que asistieron sus padres y otros familiares, se llevó a cabo en la sede del Comando Departamental de Policía, en la ciudad de Montería.

Durante el acto, liderado por el coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, comandante de la Policía en Córdoba, destacaron al patrullero Juan David Pérez Bechara por su profundo compromiso con la seguridad de los colombianos y su entrega incondicional al servicio de la Patria.

A su vez las autoridades policiales expresaron su más sentido pésame y solidaridad con la familia del patrullero Pérez Bechara, reiterando el apoyo institucional durante este momento de profundo dolor. “Su legado será recordado como ejemplo de vocación de servicio y dedicación”, dijo la institución.