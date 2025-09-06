Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

En la tarde de este sábado 6 de septiembre se registró un ataque a bala en el barrio El Bosque, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, que dejó como saldo un hombre herido.

De acuerdo con un reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hecho violento ocurrió hacia las 3:15 de la tarde, en la carrera 7E con calle 76-29.

La víctima del ataque con arma de fuego se encontraba en el interior de un consultorio odontológico cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

El sujeto que iba de parrillero bajó del vehículo e ingresó al establecimiento. Al encontrar a la víctima desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.

Tras cumplir su cometido, el pistolero volvió a subirse a la moto y junto a su cómplice huyó del lugar con rumbo desconocido.

Por su parte, el herido fue auxiliado por testigos del hecho y llevado a la clínica San Ignacio, ubicada en el barrio El Bosque, donde los médicos lograron estabilizarlo.