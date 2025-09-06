Hacia las 10:45 a. m. de este sábado 6 de septiembre, en la vía que comunica del municipio de Baranoa a Juan de Acosta, se registró atentado criminal en un punto conocido como ‘la Gallina’ que acabó con la vida de un hombre y dejó a otro herido.

La víctima fatal fue identificada como Nadim Arteta, conocido con el apodo de ‘Bordito’ y quien era natural del sector El Vaivén, en Juan de Acosta.

De acuerdo con versiones preliminares, Arteta fue interceptado por sujetos armados que se movilizaban en motocicleta y recibió varios disparos que acabaron con su vida en el lugar de los hechos. En medio del ataque, otro hombre resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

La Policía del Atlántico informó que unidades de investigación se encuentran en la zona recopilando información y adelantando labores de inteligencia para esclarecer los móviles del hecho y dar con la captura de los responsables.