En la mañana de este sábado 6 de septiembre se registró un ataque sicarial en el municipio de Sabanagrande, zona oriental del Atlántico, que cobró la vida de Alexander Cervantes Castro, de 46 años y conocido en la comunidad como ‘Álex Pata’.

Los hechos ocurrieron hacia las 7:40 a. m., en el sector rural conocido como vía al matadero, la cual dirige al municipio de Polonuevo, cuando la víctima se desplazaba en motocicleta y fue abordada por dos sujetos que también se movilizaban en este tipo de vehículo. Los atacantes desenfundaron un arma de fuego y le dispararon en repetidas ocasiones, impactándolo en la cabeza.

Cervantes fue auxiliado y trasladado inicialmente al hospital local de Sabanagrande, pero debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser remitido al Hospital Universidad del Norte, en Soledad, donde se confirmó su deceso.

Las autoridades del Departamento de Policía Atlántico informaron que un grupo de investigadores de la Sijín adelantan labores de policía judicial con el fin de esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.