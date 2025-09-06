Desplomado junto a una cama y completamente ensangrentado fue encontrado en la tarde de este viernes 5 de septiembre el cuerpo sin vida de un sujeto, no mayor a los 30 años de edad, dentro de la habitación de una vivienda del barrio Siete de Abril, en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

Uniformados de la Policía Metropolitana notificaron que hacia las 2:15 de la tarde fueron alertados por la comunidad sobre una posible riña dentro de un inmueble localizado en la carrera 14 Sur No. 71-06 y, al acudir al sitio, se toparon con el individuo “con múltiples heridas en el cuello y la cabeza con arma blanca…”, “muerto en el lugar por la gravedad de las lesiones”.

Además, junto al cadáver, fue divisado un viejo machete con el que probablemente le dieron muerte al sujeto.

Testigos señalaron que la agresión habría sido cometida por una persona con quien la víctima compartía habitación y se dio luego de que esta, al parecer, fuera sorprendida robando.