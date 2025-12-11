Angustiantes fueron los minutos que vivieron los habitantes de un edificio de tres pisos en Mandaue, provincia de Cebú, en Filipinas, cuando una mujer se regresó al apartamento para salvar a sus dos pomeranias en medio de un incendio.

El regreso más oscuro y personal de Benoit Blanc

Robe Iniesta murió a los 63 años: así fue la vida del creador de ‘Extremoduro’

Sarah Ramos explica el salto emocional de Lenox en la temporada 11 de Chicago Med

Toda la escena fue grabada en video y se hizo viral por lo impresionante del suceso. Según medios locales, la mujer, identificada como Ei Mei Lee Maningo, mantuvo la calma a pesar del humo y las llamas que avanzaban.

Desde el tercer nivel del edificio, lanzó a sus mascotas a los bomberos y vecinos que esperaban abajo. Luego intentó bajar por una escalera de rescate que apenas llegaba al segundo piso, hasta que finalmente pudo ser auxiliada.

X @WeatherMonitors Mujer lanzó a sus perros para salvarlos de un incendio

Ella presentó lesiones leves y los perros no sufrieron daños. El incendio se registró en la madrugada del pasado miércoles 10 de diciembre en una estructura donde funcionaba una planta de manufactura de poliestireno.

Asimismo, expertos y grupos de rescate recordaron que, en situaciones de incendio, nunca se debe volver a entrar al inmueble y que el lanzamiento controlado de mascotas solo debe hacerse si no existe otra vía segura y con personal preparado en la parte baja.

A massive fire broke out early this morning at a building in Guizo, Mandaue City, Cebu, Philippines.



The woman showed extraordinary courage and remained calm, refusing to leave anyone behind. She even prioritized rescuing her dogs despite the intensity of the fire. Residents and… pic.twitter.com/UN07bTvQCl — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 10, 2025

Además, la mujer y sus mascotas fueron trasladados temporalmente a otro lugar mientras se realizan las revisiones.