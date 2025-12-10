Robe Iniesta, figura esencial del rock en español y fundador de Extremoduro, falleció este miércoles a los 63 años.

Su agencia de comunicación confirmó la noticia sin detallar la causa del deceso, aunque el músico había suspendido recientemente conciertos en Madrid tras sufrir un tromboembolismo pulmonar. En los próximos días se anunciarán el lugar y la hora del homenaje en Plasencia.

X @bunburyoficial Robe Iniesta, figura esencial del rock en español y fundador de Extremoduro

¿Quién fue Robe Iniesta?

La historia de Iniesta nunca fue la de un artista convencional. Antes de que Extremoduro se convirtiera en un nombre imprescindible del rock, Robe apostó por un recorrió su barrio pidiendo dinero por adelantado para grabar su primer disco. Cuando consiguió unas ‘250.000 pesetas’, él y su banda viajaron a Madrid para registrar las canciones que luego conformarían Rock transgresivo.

Sus letras eran consideradas crudas y directas. Además, estuvo marcado entre las adicciones. De ese universo surgieron himnos como Jesucristo García, Extremaydura, Decidí, Salir, Golfa, Stand by o La vereda de la puerta de atrás.

En un mundo dominado por slogans vacíos y certezas prefabricadas, Robe Iniesta eligió el filo. La palabra que corta, que escuece, que no se arrodilla. Fue literatura indómita, humanista de los arrabales, filósofo del rock que pensaba con las tripas. pic.twitter.com/KQL4SmZbhY — Hermes DV (@hermes_dv) December 10, 2025

‘Extremoduro’ encontró su identidad en un rock fuerte que rozaba el punk, el hard rock y el progresivo. En directo, la banda era impredecible con descontrol, energía pura y un Robe siempre dispuesto a detener un concierto, enfrentarse al público o desaparecer por la ciudad acompañado de su bulldog para dormir donde lo recibieran. En 2015 inició su carrera en solitario.