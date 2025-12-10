Uno de los mejores momentos del concierto que dio el pasado fin de semana en Barranquilla el cantante de música vallenata Diego Daza fue protagonizado por un perro.

El animal sorprendió al intérprete y a su equipo de músicos cuando se subió a la tarima. Diego Daza no lo ignoró, sino todo lo contrario: le dio protagonismo en medio de su show.

Al parecer, se trataba de un perro callejero, pues el cantante dejó claro que no era su mascota y que ni siquiera lo conocía. Sin embargo, frenó su interpretación musical por unos pocos minutos para darle atención al perro.

Diego Daza se agachó y acarició al perro, aunque con un poco de temor: “¿Será que si lo sobo me muerde?”, dijo. Pero el canino recibió el gesto de cariño con tranquilidad y el momento enterneció al público.

“¡Que vivan los perritos de Barranquilla!“, gritó Diego Daza tras acariciar al animal.

Luego siguió interpretando uno de sus temas, acompañado en el acordeón por Rolando Ochoa, quien tampoco dejaba de mirar al perro con ternura.

El canino no se bajó del escenario, sino que lo recorrió de lado a lado, lo que hizo que Diego Daza volviera a hablar sobre su presencia. Incluso le puso el micrófono en el hocico para que completara uno de los versos, haciendo reír al público.

“Él como que no tiene idea de dónde está, él solo está”, dijo Daza ante el comportamiento tranquilo del perro.

Diego Daza publicó el video del momento en su cuenta de Instagram. Algunos de los comentarios que hicieron sus seguidores en el post son: "Ese perrito con esa tranquilidad es garantía de que en esa tarima hay buena energía", “Tan inocente y hermoso, se disfrutó tu concierto”, “El único que entró al concierto y no pagó entrada”, “Adóptalo” y “El perrito se robó el show”.