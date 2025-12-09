El nombre de Laura Gallego Solís, recordada por llevar la corona de Señorita Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza, volvió a generar polémica luego de que circularan en redes sociales unos videos en los que participa en dinámicas que aluden a hechos violentos y mencionan a los precandidatos presidenciales Abelardo De La Espriella y Santiago Botero.

Lea más: Distrito presenta la Agenda Única del Carnaval 2026 con más de 1.500 event

En uno de los clips, la exreina interviene en una dinámica en la que se pregunta a quién “preferían darle una bala”, mencionando como opciones al presidente Gustavo Petro y al exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Asimismo, estas imágenes detonaron fuertes críticas por incentivar imaginarios violentos alrededor de figuras políticas, un tema especialmente sensible en departamentos con antecedentes de conflicto y narcotráfico. En redes, incluso, surgieron apodos como “Misss Bala”.

Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la “Belleza”. En sus palabras se esconde mucha de la cultura Narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Hector Abad Gomez, a Jesus María Valle, que causó la masacre del Aro y que… pic.twitter.com/NfhHjdF2Kt — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 27, 2025

Más allá de la controversia, Gallego vuelve a sonar ahora por motivos electorales. Su nombre aparece en una lista abierta de aspirantes a la Cámara de Representantes respaldada por varios sectores, Cambio Radical, el Partido de la U, Salvación Nacional y Oxígeno. Allí figura en el puesto 106, junto a Nataly Vélez y Lina García Gañán.

Ver más: Netflix dice que ya sabían de oferta de Paramount por Warner Bros, pero que confían en cerrar el acuerdo

Aunque en sus plataformas personales no se ha pronunciado, en una reciente entrevista con la periodista Eva Rey reconoció que “varios partidos la han invitado a unirse” para dar el salto al Congreso. Entre las colectividades que, según ella, la han buscado están el Nuevo Liberalismo, el Partido Conservador, el Centro Democrático y el Partido Liberal. Incluso aseguró que algunos le habrían propuesto encabezar lista al Senado.

Tras conocerse el video que desató la controversia inicial, el Concurso Nacional de Belleza se pronunció para dejar claro que “el Concurso Nacional de Belleza no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política, y defiende la institucionalidad del país. Por lo tanto, rechaza cualquier pronunciamiento de las participantes en torno a la actividad política”.

Lea también: Petro arremete contra el Congreso tras la caída de la reforma tributaria en las Comisiones Económicas Conjuntas