El presidente Gustavo Petro arremetió este martes contra el Congreso luego de que las Comisiones Económicas Conjuntas hundieran la reforma tributaria en primer debate.

“El hundimiento de la ley financiera, como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional”, advirtió el jefe de Estado en sus redes sociales.

“Nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública: un verdadero mecanismo, construido por el Banco de la República, para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad a los megarricos”, aseveró.

Agregó el mandatario que con la ley de financiamiento “solo se necesitaba que una parte de esas utilidades se devolvieran a la nación, no más, pero el egoísmo social es tan grande que no quieren perder un peso de su riqueza”.

“Ya gente como Faustino o el supuesto indígena nariñense, sabrán que lo que hoy hicieron para salvar megarricos de sus aportes nacionales, se devolverá contra los pueblos negros e indígenas”, señaló haciendo referencia al ex futbolista de la Selección Colombia, Faustino ‘El Tino’ Asprilla.

Y concluyó Petro advirtiendo: “Si la crisis no la pagan los ricos, la pagarán los pobres. Mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres, punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy”.