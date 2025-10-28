En la mañana del martes 28 de octubre, el presidente Gustavo Petro respondió públicamente a la controversia generada por Laura Gallego Solís, señorita Antioquia 2025, luego de que circularan en redes sociales unos videos donde la candidata hacía comentarios violentos hacia él y hacia el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

A través de su cuenta en X, el mandatario calificó a la concursante como una “mujer violenta” y cuestionó lo que denominó una “cultura de matar la diferencia”, refiriéndose al tono de las declaraciones de la modelo.

“Mujer violenta. Cultura de matar la diferencia. Cultura del fascio”, escribió el jefe de Estado en su publicación.

"Mujer violenta. Cultura de matar la diferencia. Cultura del fascio", escribió el jefe de Estado en su publicación.

La polémica surgió tras la difusión de dos videos en los que Gallego aparece entrevistando a los precandidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Santiago Botero.

En uno de los fragmentos, la señorita Antioquia les plantea un escenario hipotético sobre “darle bala” al presidente Petro y al exalcalde Quintero. Ante la pregunta, De la Espriella respondió entre risas: “No, esos manes no valen ni una bala”.

Con Botero, la candidata insistió: “Usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le da la bala?”. El político respondió: “A Quintero”, a lo que Gallego replicó: “Pero al menos un cachazo a Petro”.

Los videos, ampliamente difundidos en redes, provocaron críticas por promover discursos de odio y banalizar la violencia política en el país.

Daniel Quintero reaccionó al video de la señorita Antioquia

El exalcalde de Medellín también reaccionó en X, donde aseguró que los comentarios de Gallego reflejan una problemática social arraigada en Antioquia.

“Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la ‘Belleza’. En sus palabras se esconde mucha de la cultura narco que he querido cambiar en Antioquia”, escribió Quintero.

"Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la 'Belleza'. En sus palabras se esconde mucha de la cultura narco que he querido cambiar en Antioquia", escribió Quintero.

El exmandatario mencionó además que ese tipo de actitudes están ligadas a la violencia que marcó la historia del departamento.

Colombia: así no son las mujeres de Antioquia. pic.twitter.com/pqKfYF1T8V — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 28, 2025

El Concurso Nacional de Belleza se desmarcó de las declaraciones de Laura Gallego

El Concurso Nacional de Belleza emitió un comunicado oficial en el que rechazó los pronunciamientos políticos de las candidatas y recordó que las participantes deben abstenerse de involucrarse en temas de esa índole mientras representen a sus departamentos.

“El Concurso Nacional de Belleza no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes, en política (...). Invitamos a todas las candidatas a abstenerse de involucrarse en debates o actividades de esta naturaleza”, señaló la organización.

Además, la entidad reiteró su compromiso con la institucionalidad del país y con el respeto hacia todas las ideologías.

Comunicado del Concurso Nacional de Belleza con el tema señorita Antioquia

Laura Gallego renunció al Concurso Nacional de Belleza

Tras la polémica y las críticas recibidas, Laura Gallego Solís presentó su renuncia al Concurso Nacional de Belleza. La decisión fue dada a conocer por medio de una carta publicada en sus redes sociales, en la que explicó que su salida se debe a razones personales y a su inconformidad con las restricciones impuestas por la organización.

“Me niego a permanecer callada. Me niego a ser parte de un sistema que exige obediencia en lugar de pensamiento propio. Me niego a que una corona se convierta en mordaza”, expresó la modelo.

La señorita Antioquia aseguró que no se arrepiente de haber expresado sus opiniones y que su decisión de apartarse del certamen es definitiva.

Instagram @lauragallegosolis

Las declaraciones de Gallego se suman a una serie de apariciones públicas junto a figuras de derecha y centroderecha como Álvaro Uribe Vélez, Miguel Uribe Londoño y Juan Carlos Pinzón, este último quien, según la modelo, planea aspirar a la presidencia en 2026.

Aunque algunos sectores han defendido el derecho de la modelo a opinar, otros exigen sanciones por considerar inapropiado que una representante del certamen de belleza se pronuncie con expresiones violentas hacia funcionarios públicos.