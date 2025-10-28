La Señorita Antioquia, Laura Gallego Solís, se encuentra en el ojo del huracán luego de que varios de sus videos en redes sociales en los que invita a la violencia política contra figuras como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, se hicieran virales.

En los clips difundidos desde su cuenta de Instagram, se ve a Gallego junto al abogado y precandidato presidencial Abelardo De la Espriella, realizándole preguntas como: “¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”

A lo que De la Espriella responde: “No, esos manes no valen ni una bala”. En otro video similar aparece con el precandidato Santiago Botero, donde la dinámica de “preguntas con bala” sigue.

Le pregunta: “Usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le da la bala?”. Botero dice que a Quintero.

Pero, entre risas, Gallego sugiere que al menos se dé “un cachazo” a Petro. Ese tono de insinuación de violencia provocó una ola de críticas en redes sociales.

Algunos ciudadanos consideran que una candidata de belleza debe mantener una conducta a la altura de la responsabilidad que asume como figura pública.

Por su parte, el ministro Edwin Palma a través de su cuenta en X preguntó si el certamen de belleza permitiría tales comentarios de una candidata.

Denuncian que la "Señorita" Antioquia incita al odio político y piden que se anule su participación en el CNB. pic.twitter.com/cb2kHCghZJ — Aguijon (@Aguijon2025) October 26, 2025

Ante la presión, el Concurso Nacional de Belleza emitió un comunicado en el que rechaza que sus candidatas participen en pronunciamientos políticos.

“Rechazamos los pronunciamientos sobre asuntos políticos por parte de las participantes e invitamos a abstenerse de involucrarse en debates de esta naturaleza mientras representen a sus municipios o departamentos”, manifestaron.

Instagram reinadocolombia Comunicado del Concurso Nacional de Belleza con el tema señorita Antioquia

¿Quién es Laura Gallego Solís?

Laura Gallego Solís es una modelo y abogada de 27 años que ha mostrado afinidad con el espectro político de derecha, compartiendo escenarios y fotos con figuras como Álvaro Uribe, Miguel Uribe Londoño y Juan Carlos Pinzón.

Sin embargo, los cibernautas indicaron que por ser una figura pública pero no dentro de la política, debe mostrar más responsabilidad con sus palabras en redes sociales.

Por ahora, algunos seguidores exigen que Gallego sea sancionada o excluida del certamen, pues la organización podría decidir abrir un proceso disciplinario o dejar pasar lo ocurrido sin mayores consecuencias.

La candidata no se ha pronunciado sobre lo sucedido en redes sociales.