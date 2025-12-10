Pese a las señalamientos por presunta corrupción, varios congresistas implicados en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, siguen adelante con sus aspiraciones electorales de cara a 2026.

En este sentido, Carlos Carrillo, el actual director de la entidad calificó la situación de “insulto al país”, y cuestiona que quienes están bajo investigación “andas orondos presumiendo sus inscripciones al Congreso”.

“Llevamos dos años hablando día y noche del escándalo de corrupción en la UNGRD; un presidente del Senado y uno de la Cámara están en la cárcel, altos funcionarios volados con circular roja y exministros en la puerta de la cárcel. Sin embargo, muchos de los involucrados, incluso sub júdice, andan orondos presumiendo sus inscripciones al Congreso”, agregó.

Renglón seguido, señaló: “Como si no fuera suficiente con Julio Elías Chagüi, Martha Peralta, Wadith Manzur y Berenice Bedoya, también la mano derecha de Olmedo López y Sneyder Pinilla, el señor Alexander Agulo @Alexander_AO84 ahora saca la cabeza para aspirar al Senado. ¡De ese tamaño es la impunidad en Colombai!”.

Congresistas salpicados

Martha Peralta (Senadora, apoyada por el movimiento MAIS) — acusada de coordinar maniobras para favorecer contratos de la UNGRD a cambio de apoyo político.

Wadith Manzur (del Partido Conservador) — busca pasar de la Cámara al Senado, pese a las investigaciones en su contra.

Julio Elías Chagüi (del Partido de La U) y Berenice Bedoya (de la Alianza Social Independiente, ASI) — igualmente salpicados pero con intención de repostularse.

Además, se menciona al dirigente Alexander Ángulo, con aval del partido Fuerza Ciudadana, señalado por estar vinculado al antiguo director y subdirector de la UNGRD