El concejal barranquillero Alexis Castillo Jiménez, quien se había entregado voluntariamente ante la Fiscalía por una denuncia de presunta violencia intrafamiliar que pesaba en su contra, fue dejado en libertad este martes, pese a que en horas de la tarde había trascendido la noticia de que la legalización de su captura ya era un hecho.

El cabildante, que llegó acompañado de su abogado a las instalaciones de la URI de la Fiscalía en la mañana de este 24 de febrero, fue liberado sobre las 8 de la noche de este mismo día. Los detalles de su liberación aún no han sido revelados.

Castillo estaba siendo requerido por las autoridades desde el día 11 de febrero del año en curso, cuando fue emitida una orden de captura contra su persona, tras denuncias presentadas por su expareja desde 2023.

¿Por qué fue capturado el concejal Alexis Castillo?

La diligencia contra el concejal Castillo se produjo luego de que un juez de control de garantías expidiera la orden de captura a solicitud del ente acusador.

En imágenes divulgadas se observa al cabildante rodeado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), mientras le eran leídos sus derechos como persona capturada.

El proceso judicial contra Castillo se fundamentó en denuncias presentadas por su expareja, Silvia Aragón Molina, quien asegura haber sido víctima de violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica desde el año 2023, periodo en el que convivía con el concejal.

Entre los hechos denunciados se incluyen presuntos golpes, humillaciones y actos de hostigamiento, los cuales fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

La mujer afirmó además que en octubre de 2024 le fue otorgada legalmente la custodia de sus hijos mediante un documento debidamente autenticado. No obstante, señaló que desde entonces ha continuado recibiendo presiones y amenazas relacionadas con dicho proceso.

Actualmente, contra el concejal reposan tres procesos: uno en la Comisaría de Familia, otro en la Fiscalía General de la Nación y un tercero en un Juzgado de Familia.

Así respondió el concejal Castillo a las acusaciones en su contra por violencia intrafamiliar

Castillo se pronunció públicamente y manifestó que su captura lo tomó por sorpresa. Según explicó, la orden judicial no obedecía a hechos nuevos, sino a su inasistencia a una audiencia realizada en noviembre de 2025, relacionada con el traslado del escrito de acusación.

Indicó que su ausencia fue interpretada por la Fiscalía como un posible intento de obstrucción a la justicia, razón por la cual el juez habría ordenado la captura para garantizar su comparecencia en las siguientes etapas del proceso penal.

Cortesía Alexis Castillo, concejal de Barranquilla por el Partido Conservador.

Cabe recordar que en junio de 2024, Castillo impulsó un proyecto en el Concejo de Barranquilla y hace parte de la Comisión de la Mujer.