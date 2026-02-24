En las últimas horas se conoció que el concejal Alexis Castillo se entregó voluntariamente en compañía de su abogado en la sede de la URI de la Fiscalía ubicada en el Centro de Barranquilla.

Horas previas se había anunciado que en su contra reposaba una orden de captura en el marco de un proceso judicial por el delito de violencia intrafamiliar, situación que según el mismo funcionario lo tomó por sorpresa.

Se espera que en las próximas horas trascienda más información sobre este caso y se defina el futuro del cabildante.