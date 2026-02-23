Miembros de la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), lograron la captura por orden judicial de un hombre señalado de perpetrar un homicidio en municipio de Caucasia, Antioquia.

Leer más: Joven de 18 años fue asesinado por su primo tras una discusión en La Esmeralda

El presunto criminal, de 30 años, fue detenido durante un operativo adelantado el pasado 18 de febrero en la ciudad de Barranquilla. En el procedimiento fue incautado un teléfono celular.

De acuerdo con investigaciones adelantadas por las autoridades, el sujeto habría participado en un homicidio registrado el pasado 21 de enero del presente año, en el barrio El Poblado de Caucasia.

Le puede interesar: Hombre fue asesinado de siete tiros cuando veía un partido de fútbol con su cuñado

El hecho

Al parecer, varios sujetos ingresaron a una vivienda con la intención de cometer un hurto. Durante el hecho, uno de los residentes, identificado como José Guillermo Beltrán Peñate, de 36 años, opuso resistencia y forcejeó con los agresores.

En medio de la confrontación, uno de los atacantes accionó un arma de fuego, causándole una herida a Beltrán Peñate, quien posteriormente murió.

Lea acá: Mujer muere tras caer del décimo piso de un edificio en Alameda del Río

Por este caso, deberá responder por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y hurto.

El capturado, oriundo de San Fernando (Bolívar), presenta registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego (2022 y 2025) y hurto calificado (2024).