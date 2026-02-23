Un nuevo hecho de violencia se presentó al Suroccidente de Barranquilla, donde un joven identificado como Carlos Junior Arrieta Rossi, de 18 años, fue asesinado de un disparo en medio de una discusión registrada en la tarde del pasado domingo 22 de febrero en el barrio La Esmeralda.

El hecho ocurrió hacia las 4:15 de la tarde en la carrera 15 con calle 68C, cuando, según información preliminar, la víctima llegó hasta la residencia del presunto agresor, con quien sostuvo una discusión.

En medio del altercado, el victimario de 17 años, habría sacado un arma de fuego y disparado contra Arrieta Rossi.

Gravemente herido, el joven fue trasladado al Paso el Bosque, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con las autoridades, el presunto agresor sería primo de la víctima y registra dos anotaciones judiciales en el SPOA por porte ilegal de armas de fuego y uso de menores.

El motivo del crimen estaría relacionado con una discusión por un cargador de máquina de afeitar.

La Policía adelanta la verificación de cámaras de seguridad del sector para esclarecer los móviles y establecer responsabilidades.