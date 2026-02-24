En la mañana de este martes 24 de febrero, el concejal Alexis Castillo se entregó de manera voluntaria, en compañía de su abogado, en la sede de la URI de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en el centro de Barranquilla.

La diligencia se produjo luego de que un juez de control de garantías expidiera una orden de captura en su contra el pasado 11 de febrero de 2025, a solicitud del ente acusador.

En imágenes divulgadas se observa al cabildante rodeado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), mientras le eran leídos sus derechos como persona capturada.

El proceso judicial contra Castillo se fundamenta en denuncias presentadas por su expareja, Silvia Aragón Molina, quien asegura haber sido víctima de violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica desde el año 2023, periodo en el que convivía con el concejal.

Entre los hechos denunciados se incluyen presuntos golpes, humillaciones y actos de hostigamiento, los cuales fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

La mujer afirmó además que en octubre de 2024 le fue otorgada legalmente la custodia de sus hijos mediante un documento debidamente autenticado. No obstante, señaló que desde entonces ha continuado recibiendo presiones y amenazas relacionadas con dicho proceso.

Actualmente, contra el concejal reposan tres procesos: uno en la Comisaría de Familia, otro en la Fiscalía General de la Nación y un tercero en un Juzgado de Familia.

Versión del concejal sobre las acusaciones en su contra

Por su parte, Alexis Castillo se pronunció públicamente y manifestó que su captura lo tomó por sorpresa.

Según explicó, la orden judicial no obedece a hechos nuevos, sino a su inasistencia a una audiencia realizada en noviembre de 2025, relacionada con el traslado del escrito de acusación.

Indicó que su ausencia fue interpretada por la Fiscalía como un posible intento de obstrucción a la justicia, razón por la cual el juez habría ordenado la captura para garantizar su comparecencia en las siguientes etapas del proceso penal.

Cabe recordar que en junio de 2024, Castillo impulsó un proyecto en el Concejo de Barranquilla y hace parte de la Comisión de la Mujer.

Por ahora, el cabildante permanece a disposición del juez de control de garantías, quien definirá si continúa vinculado al proceso en libertad o si se le impone medida de aseguramiento intramural.