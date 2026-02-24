En la tarde de este lunes 23 de febrero se registró un grave accidente de tránsito en el bulevar del barrio Simón Bolívar, en el Suroriente de Barranquilla. En el hecho una adulta mayor murió y un mototaxista resultó herido.

Leer más: Trágico accidente en bulevar de Simón Bolívar: adulta mayor muere tras ser arrollada por una ‘mula’

De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades, hacia las 2:10 p. m., la víctima se transportaba como pasajera en una motocicleta a la altura de la calle 19 con carrera 7.

En el mismo sentido también viajaba un vehículo pesado tipo tractocamión.

Según el reporte de las autoridades, el conductor de la moto, cuya identidad es desconocida, intentó rebasar a la “mula” al llegar al semáforo de la carrera 7. Sin embargo, el vehículo pesado terminó embistiéndolos.

Lea acá: Crimen en Evaristo Sourdis: hombre intentó huir de sus agresores, pero fue acribillado

La mujer fue identificada como Lourdes De las Salas, una adulta mayor de 62 años de edad.

Tras el accidente, ambos quedaron tendidos en pleno asfalto, hasta que fueron socorridos por una ambulancia que los trasladó de urgencia a la Clínica Campbell en la calle 30.

Le puede interesar: Cuatro capturados y 350 gramos de droga incautados deja operativo policial en Campo de la Cruz

De las Salas falleció en horas de la noche de ese mismo lunes debido a la gravedad de las heridas. El mototaxista, quien también resultó con hematomas, se encuentra en UCI bajo pronóstico reservado.