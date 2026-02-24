En desarrollo de operativos contra el microtráfico, la Policía Nacional de Colombia capturó en flagrancia a cuatro personas e incautó más de 350 gramos de estupefacientes durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en el municipio de Campo de la Cruz, en el sur del departamento del Atlántico.

El procedimiento fue realizado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante cinco allanamientos que permitieron la captura de tres hombres y una mujer, señalados del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron 359 gramos de sustancias ilícitas, entre cocaína y marihuana, las cuales, al parecer, iban a ser distribuidas en distintos

Según información oficial, uno de los capturados presenta medida de detención domiciliaria y registra antecedentes por delitos como concierto para delinquir, falsedad marcaria y violencia intrafamiliar.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que continuará con el proceso de judicialización.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea 123.