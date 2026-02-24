Dos sicarios en moto asesinaron a disparos a un hombre durante la mañana de este martes cuando caminaba por las calles del barrio Evaristo Sourdis, localidad Suroccidente de Barranquilla.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada por las autoridades como Aldair Orozco Quintero, de 49 años de edad.

Según los testigos, Orozco se encontraba en la calle 87 con carrera 9E a eso de las 11:30 a. m., cuando fue interceptado por dos sujetos que se transportaban a bordo de una motocicleta marca NKD color blanco.

El hombre intentó huir pero los desconocidos fueron más rápidos y lo acribillaron, dejándolo tendido en plena calle.

Malherido, la víctima fue trasladada por sus familiares hasta el Camino Bosque de María donde un médico de turno informó que había ingresado sin signos vitales a causa de la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con un informe de la Policía, la víctima presuntamente tendría vínculos con la extinta banda criminal ‘Los Becerra’, desmantelada por las autoridades en el año 2000.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este homicidio.