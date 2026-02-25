Un par de horas después de que se conociera la noticia de la liberación del concejal Alexis Castillo, quien, según se creía, se había entregado a las autoridades tras ser requerido por el presunto delito de violencia intrafamiliar, el cabildante se pronunció públicamente para aclarar varios aspectos de su caso. Entre ellos, los motivos de su supuesta detención.

Le puede interesar: Dejan en libertad al concejal Alexis Castillo, quien se había entregado por presunta violencia intrafamiliar

Frente a los medios de comunicación que esperaban su salida de la URI de la Fiscalía, Castillo Jiménez explicó inicialmente por qué era requerido por la justicia e hizo énfasis en su inocencia. “Acudí hoy de manera voluntaria por un requerimiento que nos hicieron las autoridades. Una orden que me obligaba a hacer presencia, a darle trámite a algo que estaba en proceso, que se había descuidado un poco, pero no estaban citando aquí a un homicida ni un delincuente”, precisó.

De acuerdo con lo que explicó el concejal, la razón de su comparecencia ante la Fiscalía se debió a que le hacía falta “tramitar un escrito de acusación que no había tramitado” en la diligencia que se adelanta en su contra por violencia intrafamiliar, más no por el delito en sí mismo.

Vea aquí: Investigación contra Alexis Castillo está basada en las denuncias realizadas por su expareja desde 2023

“Yo tenía que comparecer porque me hacía falta el trámite de un escrito de acusación que no se había tramitado, lo habíamos omitido. Fue un error humano allí, no habíamos hecho presencia, se habían presentado excusas, pero a mí no me traen por el delito de violencia intrafamiliar, no me trajeron a un juicio, me trajeron para que se hiciera el traslado de escrito de acusación. (...) pero a mí nunca me fueron a capturar ni tampoco me iban a encarcelar”, aseguró el cabildante.

Y aseguró: “Entré voluntariamente y salí como llegué. En libertad e inocente de cualquier delito que se me esté señalando. (...) A mí no me capturaron”.