Diciembre es la temporada más esperada del año, pues es una época de unión familiar, celebraciones, descansos, festividades y constantes reuniones.

A partir del próximo jueves 18 de diciembre empiezan las fiestas decembrinas, los platos típicos, las preparaciones gourmet y los deliciosos postres navideños. Sin embargo, a veces olvidamos la bebida, un ingrediente mágico para acompañar todos las comidas.

Un buen coctel navideño puede ser la excusa perfecta para reunirse con familiares y amigos, y hacer de la Navidad una fecha inolvidable. Por ello, usted debe saber qué bebidas preparar si es el anfitrión de las reuniones.

No basta con un buen vino, un whisky o un ginebra, hay que tener algunos conocimientos en coctelería, y más si los va a preparar en su cocina o en el bar de su casa.

Hay personas que prefieren un buen coctel cítrico, otras los dulces, los amargos y en algunas ocasiones hay personas que prefieren los calientes para la temporada de invierno.

Se recomienda para este Diciembre preparar bebidas con aromas, texturas y especies llenas de ingredientes clásicos como la cidra de manzana y la canela.

Por ejemplo el Old Fashioned de naranja y tomillo; el Hot Toddy; el Ponche Posada; la Cranberry Gin Fizz y la Cidra de Bourbon, entre otros cocteles y bebidas con mucho glamour y elegancia, típicas de los paladares exquisitos.