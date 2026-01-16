Ni drama ni carnaval. Alfredo Arias se mantiene equilibrado y consciente que a la lucha por un nuevo título todavía le restan 90 minutos y no hay nada definido. El técnico de Junior analizó con serenidad el empate 1-1 ante Santa Fe en la ida de la Superliga, asumió los errores, destacó la rebeldía del equipo y explicó sus decisiones tácticas en un partido marcado por la intensidad y el poco tiempo de preparación.

El estratega uruguayo reconoció que el gol del conjunto cardenal llegó tras un error puntual en el cierre del primer tiempo, una acción que terminó siendo costosa. “(Jhomier Guerrero) tiene la mala fortuna de pegarle con la canilla, fue carísimo eso. Pagamos muy caro ese error que cometimos al final del primer tiempo, el rival lo aprovechó muy bien”, explicó Arias, quien de inmediato puso la serie en perspectiva: “Es un partido de 180 minutos, ahora hay que ir allá a ganarlo”.

Arias también se refirió al escaso tiempo de trabajo previo al inicio de la competencia, aunque dejó claro que no lo toma como una excusa. “Fue poca la preparación, pero para todos los equipos del fútbol colombiano, no es excusa”, afirmó.

Pese a ello, el técnico valoró el rendimiento de su equipo en un partido que prácticamente fue el estreno competitivo del semestre. “Siento que el equipo, para ser el primer partido —ni siquiera hicimos un amistoso—, jugó un buen partido ante un rival experiente que jugó a lo que jugó, a sacar un buen resultado. Ellos encuentran ese gol y prácticamente no nos hicieron daño”, señaló.

En el análisis ofensivo, Arias consideró que Junior generó opciones claras ante un rival bien estructurado defensivamente. “Tuvimos tres chances en el primer tiempo y tres en el segundo ante un rival que defiende bien, que jugó con tres volantes de contención en el medio y tiene su mérito. Que tenemos que mejorar, sin ninguna duda, soy el primero en hacerlo notar, pero es el primer partido”, apuntó.

Uno de los aspectos que más resaltó el entrenador fue la reacción emocional del equipo tras verse en desventaja. “Tuvimos el espíritu de rebeldía, de no entregarnos. Algunos cambios que hicimos nos mejoraron, no solo por el gol de Teo”, explicó, detallando el rol que le asignó a Teófilo Gutiérrez. “Lo pusimos en una función en la que se asociara con todos para calmar un partido que emocionalmente nos podía poner nerviosos”.

Josefina Villarreal/El Heraldo Alfredo Arias se lamenta en medio del primer duelo por la Superliga entre Junior y Santa Fe.

Arias también elogió el aporte de los jugadores que ingresaron desde el banco. “Teo entró, entendió el partido y lo hizo muy bien. Canchimbo también, hizo el pase-gol y tuvo otras. Navia, jugando en una posición de delantero porque teníamos limitaciones en esa posición en el banco, lo hizo bien y tuvo dos chances de gol”, destacó.

¿CUÁNDO JUGARÁ MURIEL?

En cuanto a la situación de refuerzos como Luis Fernando Muriel, el técnico fue claro y prudente. “Un jugador como Muriel lo querría tener para ayer, pero no llegaron los papeles todavía. Viene de una inactividad, tiene exceso de peso y tenemos que cuidar que la desesperación no nos lleve a cometer un error y lastimemos al jugador. Lo primero que tienen que hacer un entrenador y un preparador físico es no lesionar a un jugador”, afirmó, dejando claro que su utilización dependerá del estado físico, los entrenamientos y la llegada del certificado de transferencia internacional (CTI).

Arias también se refirió a los cupos disponibles en la plantilla y a la situación de Carlos Bacca. “Todavía hay cupo para que Bacca pueda ocuparlo cuando ya esté en condiciones. Es un jugador que ojalá lo tuviéramos”, comentó.

LA EXPLICACIÓN DEL CAMBIO DE JHON NAVIA

El entrenador explicó la entrada del lateral izquierdo Jhon Navia en calidad de extremo tras reemplazar al volante de marca Guillermo Celis. “Íbamos perdiendo y quería poner un jugador más en el ataque, pero no teníamos más. Buscamos desborde por los costados y después remate desde fuera del área. Navia casi me da la razón, tuvo dos claras”, relató.

Arias defendió la polifuncionalidad como un principio innegociable. “La polivalencia siempre me gusta. Me gusta cambiar a los jugadores de posición. Seguramente seguirán viendo jugadores fuera de puesto; para mí los jugadores deben o pueden jugar en cualquier posición, lógicamente que en unas pueden jugar mejor que en otras, pero un jugador de fútbol es eso: jugar, darle la pelota al compañero y sacársela al rival”, sentenció.

De cara al cotejo de vuelta, el técnico anticipó un escenario distinto. “El partido no va a ser el mismo. Seguramente ellos van a salir más y nos van a obligar a defender más. Intentaremos atacar, hacer daño y defender bien, porque seguro nos van a atacar mucho más de lo que nos atacaron hoy”, concluyó.

El duelo de vuelta por la Superliga será el próximo miércoles en el estadio El Campín, de Bogotá, a las 7:30 p. m. Antes, Junior recibirá al Deportes Tolima, este domingo a las 6:20 p. m., en el ‘Metro’.