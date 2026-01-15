Se acabaron las celebraciones. Lo bailado, lo gritado, lo gozado y lo festejado no se lo quita nadie a la hinchada juniorista, pero llegó el momento de parquear el carro de bomberos, guardar la champaña, recoger los confetis, desmontar las tarimas, guardar los trofeos y enfocarse de nuevo en los objetivos deportivos, en lograr más triunfos y en mantenerse en la senda gloriosa.

Nadie se puede relajar. Ninguno se puede dormir en los laureles de la undécima estrella. Con esa responsabilidad, Junior se enfrentará al Independiente Santa Fe, en el partido de ida por la Superliga, el primer trofeo del año, que se lo disputan los dos campeones de 2025.

Leer también: “Intentaremos entrar a esa cancha con la misma hambre del semestre pasado”: Alfredo Arias

Este jueves, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, los ‘Tiburones’ tienen la posibilidad de empezar a prolongar la felicidad y orgullo de su hinchada. El juego de vuelta será el próximo miércoles, desde las 7:30 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

La idea es que los dirigidos por Alfredo Arias mantengan la garra, la contundencia y el carácter que los llevó a pasar por encima de Nacional, América y Medellín, en los cuadrangulares semifinales, y de Deportes Tolima en la gran final.

Leer también: ¡Luis Fernando Muriel es de Junior! ¡Por fin! ¡Ya es totalmente oficial!

“Ojalá que podamos mantener la actitud y la humildad que tuvimos todo el campeonato”, afirmó Arias desde que regresó a Barranquilla para empezar la breve preparación del equipo.

Arias ya no contará con Javier Báez, Didier Moreno y José Enamorado, tres piezas claves en su estructura titular, sobre todo la del extremo atlanticense, que marcó muchísima diferencia en todo el semestre y en los compromisos trascendentales.

Leer también: “La Superliga es un gran logro y ganarla nos va a ayudar a mantener la competitividad”: Chará

No obstante, se han hecho varias incorporaciones que fortalecieron el plantel del campeón. Cristian Barrios y Luis Fernando Muriel, las más importantes por nombre, todavía no pueden ser utilizadas por el entrenador.

Pero Jean Pestaña, Juan David Ríos, Kevin Pérez y Jannenson Sarmiento ya se encuentran listos para la acción y los cuatro fueron convocados para el desafío inicial. Sarmiento integraría el onceno estelar, mientras que los otros tres estarían en el banco de emergentes.

Leer también: Rodallega ve una Superliga pareja entre Junior y Santa Fe: “Nos enfrentamos los mejores del año”

Sarmiento entraría en la función de Enamorado. El resto de la alineación sería la misma que terminó jugando y alcanzando el título. Los diez jugadores que ya saborearon la gloria con el equipo, los nuevos y los 25 que sean inscritos deben ambicionar más logros y salir con todo. Está prohibido conformarse.

Leer también: “Junior es el mejor equipo del presente, pero Santa Fe tiene jugadores de jerarquía y no está en la Superliga por casualidad”: Repetto