En la antesala del primer duelo de la final de la Superliga frente a Junior, el técnico de Independiente Santa Fe, Pablo Repetto, ofreció una lectura mesurada y profunda del reto que afrontará su equipo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Leer también: Rodallega ve una Superliga pareja entre Junior y Santa Fe: “Nos enfrentamos los mejores del año”

El entrenador uruguayo reconoció las limitaciones propias del calendario, destacó las virtudes del rival y dejó en claro que el objetivo cardenal es competir con personalidad por el primer título de la temporada.

Repetto explicó que la preparación no contó con el tiempo ideal, aunque subrayó la capacidad del grupo para adaptarse rápidamente al contexto.

“Nos hubiera gustado tener más días para hacer una buena base física y jugar amistosos exigentes, pero es lo que nos toca y tenemos que adaptarnos”, afirmó.

Leer también: “La Superliga es un gran logro y ganarla nos va a ayudar a mantener la competitividad”: Chará

Ante ese escenario, el cuerpo técnico priorizó el modelo de juego y el análisis del rival, enfocándose tanto en tomar precauciones como en identificar posibles debilidades para encarar el primer partido de la serie con claridad táctica.

Al referirse a Junior, el entrenador destacó el conocimiento que existe del equipo y de su compatriota Alfredo Arias, actual técnico rojiblanco.

Para Repetto, el vigente campeón se distingue especialmente por la efectividad en los contragolpes, un aspecto que considera clave en la reciente consagración del conjunto barranquillero.

Leer también: ¡Luis Fernando Muriel es de Junior! ¡Por fin! ¡Ya es totalmente oficial!

“Es un equipo que hace muy bien las transiciones, algo que fue determinante en las finales que jugó y que le permitió ganar sin pasar demasiadas complicaciones”, señaló.

Aunque señaló la ausencia de Enamorado, a quien calificó como uno de los jugadores más determinantes de Junior en la recta final del campeonato pasado, Repetto evitó excusas y puso el foco en la realidad de ambos equipos.

“Ellos tienen bajas y nosotros también. Junior es el mejor equipo del presente porque viene de ser campeón, pero nosotros tenemos jugadores de jerarquía y no estamos en esta final por casualidad”, expresó, recordando que Santa Fe también levantó un título en el primer semestre de 2025 y cuenta con una base competitiva sólida.

Leer también: “Intentaremos entrar a esa cancha con la misma hambre del semestre pasado”: Alfredo Arias

Sobre el desarrollo de la serie, el técnico fue claro en que se trata de una final a 180 minutos, en la que el contexto de localía jugará su papel. Repetto anticipó que Junior intentará asumir el protagonismo en Barranquilla, mientras que Santa Fe buscará imponer su idea sin perder de vista que la definición se trasladará luego a Bogotá.

“Vamos a buscar el resultado acá, sabiendo que queremos llegar a Bogotá con la serie abierta”, afirmó, consciente de que el choque de propuestas marcará el rumbo del primer capítulo.

En el plano táctico, el entrenador volvió a insistir en las fortalezas del rival, especialmente por las bandas y con laterales que se proyectan con frecuencia al ataque, respaldados por jugadores de calidad en la mitad del campo. No obstante, dejó claro que Santa Fe no modificará su plan por el entorno ni por la presión que implica jugar como visitante.

Leer también: Javier Báez y César Farías se reencontrarán en Barcelona de Ecuador

“La obligación del local no cambia lo que hemos planificado. Vamos a intentar contrarrestar sus virtudes e imponer nuestro juego”, sostuvo.

Finalmente, Repetto habló desde la experiencia y la emoción que despiertan este tipo de instancias. Lejos de sentir presión, el uruguayo confesó que disfruta disputar finales y asumir la responsabilidad que conllevan.

“No es casualidad que hoy estemos en una final. Vamos a defender con todo lo que lograron estos jugadores y tratar de disfrutar, con la responsabilidad de saber que no fue fácil llegar hasta acá”, concluyó, dejando en claro que Santa Fe afronta la Superliga con convicción y hambre de título.

Leer también: “Es un sueño estar acá, vine al equipo más grande de Colombia”: Jannenson Sarmiento