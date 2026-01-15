Terminó el suspenso. Final feliz para la novela. Luis Fernando Muriel es oficialmente nuevo jugador de Junior.

¡Por fin se le cumplió el sueño! Muriel jugará en el equipo de sus amores como lo había soñado desde que era un niño.

El delantero tomasino, que pasó por las divisiones menores del conjunto tiburón antes de irse al Deportivo Cali, firmó su contrato y fue anunciado formalmente por el cuadro rojiblanco a través de sus redes sociales.

Este jueves, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, antes del duelo contra Santa Fe, en la Superliga, será presentado ante la afición.

El habilidoso y contundente jugador, de 34 años de edad, estará atado a los rojiblancos hasta 2027 después de cortar su vínculo contractual con Orlando City, de la MLS.

Muriel llegó al equipo floridiano en 2024, procedente del Atalanta de Italia. En esa primera temporada disputó 33 partidos del torneo principal, 14 como titular, y logró cinco goles y siete asistencias.

El año pasado su producción aumentó y en 33 compromisos, 25 de inicialista, conquistó nueve dianas y nueve pases-gol.