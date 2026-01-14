Ya encontró equipo. No duró mucho tiempo sin trabajo el defensa central paraguayo Javier Báez, campeón con Junior en la Liga II 2025.

EL HERALDO conoció que el zaguero guaraní, de gran año con los ‘Tiburones’, se encuentra muy cerca de enrolarse al Barcelona de Ecuador, donde se reencontrará con el técnico venezolano César Farías, quien lo trajo al cuadro rojiblanco en enero del año pasado.

De la mano de Farías y del uruguayo Alfredo Arias, quien finalmente consiguió el título rojiblanco, Báez tuvo un rendimiento parejo a lo largo del año. Se afianzó y se mantuvo en la formación titular en los dos semestres y fue vital en la campaña que llevó al cuadro caribeño al máximo galardón.

En la recta final de la temporada mostró sacrificio, esfuerzo y carácter al jugar varios partidos infiltrado por una lesión. También lo hizo así para aportar en la final, donde apareció en el segundo tiempo del partido en Ibagué.

“Me estuve infiltrando, muchos no lo sabían, pero quise estar siempre. Si bien yo sabía que no tenía extensión de contrato con Junior, igualmente me expuse a una lesión o a poner en juego mi carrera, pero eso no me importó. Quería estar, así que terminé infiltrándome los últimos partidos. Gracias a Dios ya estoy bien. Estuve haciendo tratamiento y ya estoy bien, a la espera de que me salga un equipo pronto”, contó Báez en una entrevista con EL HERALDO antes de dejar el país.

Báez termina saliendo de Junior porque en los planes de Arias y de los directivos estaba reforzar el ataque con un jugador extranjero, pero finalmente se dio el fichaje del tomasino Luis Fernando Muriel.

Este será el decimotercer equipo del defensor paraguayo en su carrera. Ya pasó por Independiente de Avellaneda, Instituto, Defensa y Justicia (Argentina), Deportes Iquique (Chile), Universidad San Martín (Perú), Dorados de Sinaloa (México), Godoy Cruz (Argentina), Guaraní, Libertad (Paraguay), Rosario Central (Argentina), Cerro Porteño (Paraguay) y Junior.

Barcelona, el club más emblemático e histórico de Ecuador, será dirigido por Farías, que había puesto una pausa a su carrera después de su salida de Junior a mediados de 2025.

EL HERALDO conoció de una fuente de entero crédito que Farías todavía se encuentra en su país gestionando la visa de trabajo para ingresar a territorio ecuatoriano, y por eso todavía no ha sido presentado formalmente en el Barcelona, pero desde allá coordina junto a la dirigencia del club la consecución de refuerzos.

RIVAS NO; BENEDETTO, PROBABLEMENTE SÍ

Barcelona mostró interés en el volante Jesús Rivas, pero Junior no accedió a negociarlo en estos momentos porque se encuentra en los planes de Arias.

Quien sí podría terminar en el Barcelona, además de Báez es el delantero argentino Darío Benedetto, quien ya fue dirigido por Farías en los Xolos de Tijuana, en México.

