Los disimula bien en la cancha. No se le notan, pero en la rueda de prensa salen a relucir los 40 años de edad de Hugo Rodallega. La madurez, seguridad y solvencia con la que habla el experimentado atacante se dejan ver que cada una de sus palabras.

En la antesala del primer partido de la Superliga entre Junior y Santa Fe, Rodallega, capitán y referente de los ‘Cardenales’, puso en contexto la magnitud de la serie que se abrirá en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, este jueves, a partir de las 7:30 p. m.

El veterano futbolista destacó la jerarquía del rival, la condición de campeones de ambos clubes y la ilusión de empezar el año levantando un título.

Rodallega comenzó felicitando a Junior por su reciente consagración en la Liga II 2025 y recordó que se trata de una final que enfrenta a los dos equipos más sólidos de la temporada anterior.

“Nos vamos a enfrentar los dos mejores equipos del año pasado. Fuimos los dos mejores, fuimos los campeones. Eso le brinda un toque especial”, expresó Rodallega en la rueda de prensa oficial, realizada este miércoles en el hotel Estelar Alto Prado, de Barranquilla.

‘Hugol’ subrayó que la Superliga no solo define un trofeo, sino que también ofrece un atractivo especial para el aficionado. “Esperamos brindar un buen espectáculo para la gente, para los hinchas, para el que le gusta ver el fútbol”, agregó.

El capitán cardenal resaltó que la serie se definirá en 180 minutos y que Junior, además de ser el vigente campeón, cuenta con una nómina mejorada y de gran experiencia.

“Es un Junior que se ha reforzado muy bien, una plantilla que ya era competitiva y con jugadores de mucha jerarquía”, señaló, sin dejar de lado el objetivo claro de Santa Fe. “Nosotros nos hemos preparado y estamos mentalizados en querer ganar. Es muy importante empezar el año levantando un título como la Superliga”.

Lejos de cualquier exceso de confianza, Rodallega fue enfático en que la dificultad del rival no cambia por los nombres que estén o no en la cancha. Para él, Junior mantiene su condición de equipo grande y exigente.

“No creemos que vaya a ser un partido fácil ni una defensa fácil. Van a querer impedir nuestro ataque y nosotros debemos estar listos para eso”, advirtió.

El delantero también se refirió a la importancia de los detalles en una final de esta magnitud, especialmente en una serie tan pareja. “Ojalá que gane el mejor, que gane quien menos se equivoque, de eso se trata”, sostuvo.

En cuanto al ambiente previo al partido y los reencuentros con futbolistas reconocidos de Junior como Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez, Rodallega destacó el respeto y la camaradería que existe entre colegas contemporáneos, aunque dejó claro que dentro del campo la prioridad de cada uno es defender sus colores. “Hay amistad y conocimiento, pero cuando empieza el partido hay rivalidad”, explicó.

Finalmente, el capitán de Santa Fe se mostró tranquilo respecto a su estado físico y al momento del equipo. Confirmó que se encuentra en plenitud y resaltó la mentalidad ganadora del grupo y la intensidad del trabajo realizado en el inicio del año.

“Estamos bien, estamos plenos, no hay excusas. Mientras estemos bien de salud, salimos a guerrear lo que sea”, concluyó.