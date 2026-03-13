Con motivo de la realización del Campeonato Panamericano de Ciclismo que se llevará a cabo en la ciudad de Montería entre el 17 y el 22 de marzo, la alcaldía implementará cierres viales temporales y desvíos de tránsito en diferentes corredores.

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Con estas medidas buscan garantizar la seguridad de los deportistas, delegaciones de 20 naciones y espectadores.

Las competencias se desarrollarán en Montería los días 17, 19 y 22 de marzo, teniendo como punto de salida y llegada el Centro Comercial Buenavista, e incluirán pruebas de contrarreloj y circuitos en horas de la mañana. Durante estos días, las vías utilizadas para las competencias estarán cerradas entre las 9:00 a. m. y las 12:15 p. m.

El martes 17 de marzo habrá recorridos que partirán desde el Centro Comercial Buenavista hacia el norte hasta el semáforo de Garzones, retornando hacia el sur hasta el Puente Asilo y nuevamente hacia el norte hasta el punto de llegada en Buenavista.

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También desarrollarán recorridos desde este mismo punto hacia Agrosavia Turipaná, en el municipio de Cereté, y hasta la glorieta de entrada a ese municipio, regresando por la misma vía hasta Montería y finalizando nuevamente en el Centro Comercial Buenavista.

El jueves 19 de marzo las rutas partirán igualmente desde el Centro Comercial Buenavista hacia el norte hasta el retorno de Acosinu, en el municipio de Cereté, y hasta el retorno del puente de San Carlos. En ambos casos, el recorrido de regreso se realizará por la misma vía pasando por Cereté, El Retiro de los Indios, Mateo Gómez y Garzones hasta llegar al Puente Asilo en Montería, para luego retornar hacia el norte hasta el punto final en el Centro Comercial Buenavista.

Y el domingo 22 de marzo se desarrollará el circuito élite, que iniciará en el Centro Comercial Buenavista hacia el norte hasta la glorieta de Mocarí. Desde allí los competidores regresarán por la otra calzada hacia el sur hasta la glorieta de la calle 29, retornando nuevamente hacia el norte hasta finalizar en el mismo punto de partida.

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Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que tengan vuelos programados en el Aeropuerto Internacional Los Garzones durante estos días, a que salgan de sus destinos con al menos tres horas de anticipación. “Durante el desarrollo de las competencias se habilitará cada hora un paso controlado hacia el aeropuerto para vehículos livianos cuyos ocupantes presenten su tiquete aéreo con vuelo programado en ese horario. Estos desplazamientos se realizarán a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y bajo acompañamiento de una patrulla de tránsito”.

Para minimizar afectaciones en la movilidad, las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas como la variante Mocarí, las carreras 9 y 10, Ranchos del Inat, entre otras. Asimismo, en algunos momentos se habilitarán pasos controlados tipo bypass sobre la avenida Circunvalar con calles 41, 44, 62B y 68.